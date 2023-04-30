Трюдо про війну в Україні: "Ми всі маємо про це хвилюватися"

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що російська агресія може дати поштовх іншим авторитарним країнам до війни.

Про це він сказав під час саміту Global Citizen Now у Нью-Йорку, пише "Голос Америки".

"Ми знаємо, що це не закінчиться військовим шляхом. Це закінчиться певним політичним рішенням. Але Україна має бути вирішувати, що вона готова прийняти, а за що вона готова продовжувати боротьбу. І ми повинні бути поруч із ними", - зазначив Трюдо.

Він наголосив, що приклад російської агресії, якщо він виявиться успішним, може надихнути інші авторитарні країни "перемалювати карту".

"В усьому світі люди дивляться на рішення Росії вторгнутися в Україну і кажуть: якщо це спрацює, можливо, це спрацює і для нас", - наголосив канадський прем'єр.

"У всьому світі авторитарні держави, які мають трохи більшу армію, ніж їхні сусіди, дивляться на той маленький клаптик землі через річку, де люди розмовляють їхньою мовою, або де кілька сотень років тому провели лінію на карті, і на їхню думку, не в тому місці, вони думають: «Чом би нам не перемалювати цю карту?.. Ми всі маємо про це хвилюватися", - додав Трюдо.

Нагадаємо, раніше Трюдо оголосив про збільшення підтримки України, зокрема в питанні підготовки українських військовослужбовців.