США евакуювали сотні своїх громадян із Судану

Кілька сотень американців покинули Судан під час припинення вогню.

Про це повідомив представник Держдепартаменту США Ведант Патель, пише The Hill.

Зазначається, що щонайменше 5 тисяч осіб запросили у Держдепартаменту інформацію про конфлікт у Судані, однак, "лише мала частина" від цієї кількості висловила бажання виїхати.

Посольство США в Хартумі було евакуйовано минулими вихідними морськими піхотинцями, оскільки громадянський конфлікт у країні продовжує загострюватися. Раніше цього тижня США та інші країни домовилися про 72-годинне припинення вогню в конфлікті, яке було продовжено ще на 72 години в п'ятницю.

Однак, незважаючи на припинення вогню, повідомлення про бойові дії в Судані тривають.

До конфлікту в країні перебувало близько 16 тисяч американців, багато з яких мали подвійне громадянство США і Судану.

Нагадаємо, раніше Україна евакуювала з Судану 91 людину.

У середу 26 квітня попри домовленість про припинення вогню у Судані поновилися бойові дії.