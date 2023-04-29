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США евакуювали сотні своїх громадян із Судану

Американське посольство в Хартумі було евакуйовано минулими вихідними.

США евакуювали сотні своїх громадян із Судану
Хартум, 19 квітня, 2023
Фото: EPA/UPG

Кілька сотень американців покинули Судан під час припинення вогню.

Про це повідомив представник Держдепартаменту США Ведант Патель, пише The Hill.

Зазначається, що  щонайменше 5 тисяч осіб запросили у Держдепартаменту інформацію про конфлікт у Судані, однак, "лише мала частина" від цієї кількості висловила бажання виїхати.

Посольство США в Хартумі було евакуйовано минулими вихідними морськими піхотинцями, оскільки громадянський конфлікт у країні продовжує загострюватися. Раніше цього тижня США та інші країни домовилися про 72-годинне припинення вогню в конфлікті, яке було продовжено ще на 72 години в п'ятницю.

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Однак, незважаючи на припинення вогню, повідомлення про бойові дії в Судані тривають.

До конфлікту в країні перебувало близько 16 тисяч американців, багато з яких мали подвійне громадянство США і Судану.

Нагадаємо, раніше Україна евакуювала з Судану 91 людину.

У середу 26 квітня попри домовленість про припинення вогню у Судані поновилися бойові дії.

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