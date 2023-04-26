У Судані з тюрми втекли підозрювані у воєнних злочинів

Серед них є колишній міністр внутрішніх справ країни Амхед Гарун.

Колишній суданський політик Ахмед Гарун, якого розшукують за ймовірні злочини проти людства, заявив, що він та інші ексчиновники більше не перебувають у в'язниці.

Про це пише BBC.

Гарун був серед тих, хто утримувався у в'язниці Кобер у столиці Хартумі і проти кого висунуто звинувачення Міжнародного кримінального суду (МКС).

“Раніше цього тижня з’явилася інформація про втечу з в’язниці Кобер, де Ахмед Гарун відбував покарання разом з Омаром аль-Баширом, колишнім президентом Судану”, − йдеться у повідомленні.

У вівторок Гарун підтвердив у заяві, оприлюдненій на суданському телеканалі Tayba TV, що він та інші колишні посадовці, які служили під керівництвом Башира, покинули в'язницю. Він заявив, що буде готовий постати перед судом, коли вони запрацюють.

В аудіоповідомленні, яке поширювалося в соціальних мережах, Гарун стверджував, що він та інші колишні чиновники вирішили покинути в'язницю за допомогою охоронців і збройних сил.

“Ми прийняли рішення захистити себе через відсутність безпеки, води, їжі та лікування, а також через смерть багатьох ув’язнених у Кобері”, – сказав Гарун суданській щоденній газеті «Аль-Судані», яка пов’язана з Баширом.

Башир був усунений військовими після масових протестів у 2019 році та відбував ув'язнення за корупцію. Суданська армія каже, що 79-річний чоловік наразі перебуває у військовому госпіталі під вартою поліції, і його перемістили туди перед початком бойових дій.

Міжнародний кримінальний суд звинувачує Башира в веденні кампанії масових вбивств і зґвалтувань у суданському регіоні Дарфур, що він заперечує.

Тим часом Гаруну висунули 20 пунктів звинувачення у злочинах проти людяності та 22 пункти у воєнних злочинах, також нібито скоєних у регіоні Дарфур між 2003 і 2004 роками, коли він обіймав посаду міністра внутрішніх справ країни. Звинувачення включають вбивства, зґвалтування, переслідування та тортури.

Раніше Гарун також заперечував звинувачення МКС, висунуті проти нього в 2007 році. Його заарештували в 2019 році після державного перевороту проти Башира.

Відтоді країна пережила часті заворушення та кілька інших спроб державного перевороту.

Нагадаємо, у середу 26 квітня попри домовленість про припинення вогню у Судані поновилися бойові дії.