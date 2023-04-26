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У Палаті представників США представили резолюцію про умови перемоги України. Серед них – вихід на кордони 1991 р.

Драфт резолюції підтримали представники і Демократичної, і Республіканської партій. 

У Палаті представників США представили резолюцію про умови перемоги України. Серед них – вихід на кордони 1991 р.
Віктор Ющенко
Фото: Оксана Маркарова Facebook

У США представили проєкт резолюції "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України". У ньому затверджено політику Штатів про перемогу українців над російським вторгненням та відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року. 

Документ є двопартійним – його підтримали і демократи, і республіканці. Про це посол України в США Оксана Маркарова повідомила в Facebook.

Палата представників США вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів. 

Палата представників заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати:

  • виплату РФ репарацій Україні
  • допомогу світової спільноти у відновлені України
  • притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну
  • відновлення справедливість для жертв злочинів, скоєних росіянами під час вторгнення.

"Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж.Вілсон (Р), співголова комісії С.Коен (Д), співголова Конгресового Українського кокусу М.Каптур (Д) провели брифінг для преси за участі третього Президента України Віктора Ющенка", – додала Маркарова. 

Нагадаємо, що Сенат США має розглянути резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом. Зокрема, йдеться про депортацію. 

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