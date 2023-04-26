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США за допомогою союзників стримують ПВК “Вагнер” по всьому світу, - Держдепартамент

Зокрема, США стримують діяльність ПВК “Вагнер” в Африці.

США за допомогою союзників стримують ПВК “Вагнер” по всьому світу, - Держдепартамент
Фото: medium.com

ПВК “Вагнер” продовжує діяльність по всьому світу, через що США із союзниками зайняті її стримуванням. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заступника речника Держдепартаменту США Веданта Патела.

“Ми працюємо разом із нашими союзниками й партнерами, аби приборкати вплив групи “Вагнер”, - звісно, на Африканському континенті, а також інде”, - зазначив Пател.

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Він наголосив, що ті країни, де ПВК “Вагнер” втручається у внутрішні справи, стають уразливішими до загроз. Також в них дестабілізується ситуація .

Нагадаємо, YouTube видалив відеоролики ПВК "Вагнер", які мали понад 1 мільйон переглядів, а також канали, що їх розповсюджували.

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