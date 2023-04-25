Німеччина передала Молдові партію бронетранспортерів

У вівторок, 25 квітня, до Молдови надійшла партія бронетранспортерів Piranha, які країні зобов'язалась передати Німеччина.

Про це повідомляє Міністерство оборони Молдови.

"Це частина партії з 19 військових автомобілів, подарованих урядом Федеративної Республіки Німеччина на початку цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші машини прибули до Молдови 10 січня 2023 року.

"Інші мають надійти в Національну армію Молдови протягом року", - додали у Міноборони.

Зазначимо, що Piranha - це сімейство багатоцільових колісних бронемашин, розроблене швейцарською фірмою Mowag.

Бронемашини Piranha стоять на озброєнні армій понад 20 держав і виробляються за ліцензією рядом закордонних компаній. Загальна кількість випущених та включених до списку замовлень машин Piranha складає понад 10 700 штук.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу заснувала 24 квітня Місію партнерства ЄС у Республіці Молдова у межах Загальної політики безпеки та оборони.