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Німеччина передала Молдові партію бронетранспортерів

Перші БТР прибули до Молдови 10 січня.

Німеччина передала Молдові партію бронетранспортерів
Фото: Міноборони Молдови

У вівторок, 25 квітня, до Молдови надійшла партія бронетранспортерів Piranha, які країні зобов'язалась передати Німеччина.

Про це повідомляє Міністерство оборони Молдови.

"Це частина партії з 19 військових автомобілів, подарованих урядом Федеративної Республіки Німеччина на початку цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші машини прибули до Молдови 10 січня 2023 року.

"Інші мають надійти в Національну армію Молдови протягом року", - додали у Міноборони.

Зазначимо, що Piranha - це сімейство багатоцільових колісних бронемашин, розроблене швейцарською фірмою Mowag.

Бронемашини Piranha стоять на озброєнні армій понад 20 держав і виробляються за ліцензією рядом закордонних компаній. Загальна кількість випущених та включених до списку замовлень машин Piranha складає понад 10 700 штук.

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Нагадаємо, що Рада Євросоюзу заснувала 24 квітня Місію партнерства ЄС у Республіці Молдова у межах Загальної політики безпеки та оборони.

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