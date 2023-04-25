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Уряд Великобританії хоче, аби запланований страйк медсестер визнали незаконним

Протест має тривати дві доби наприкінці квітня

Уряд Великобританії хоче, аби запланований страйк медсестер визнали незаконним
Протест медсестер у Лондоні, лютий 2023 року
Фото: EPA/UPG

Уряд Великобританії звернувся до суду щодо визнання незаконним дводенного страйку медсестер, який запланований на кінець квітня.

Про це пише Bloomberg.

Раніше цього місяця медсестри відхилили нову пропозицію уряду про оплату праці та заявили, що страйкуватимуть 48 годин з 20:00 30 квітня. Але уряд вважає, що шестимісячний мандат Королівського коледжу медсестер на протести закінчується опівночі 1 травня.

“Після запиту роботодавців NHS я, на жаль, звертаюся до Високого суду з проханням визнати страйк, запланований Королівським коледжем медсестер (ККМ) на 2 травня, незаконним”, − заявив міністр охорони здоров’я Стів Барклі.

Він додав, що уряд не може залишатися осторонь і допустити проведення “явно незаконного страйку”.

Відмова ККМ завдала серйозного удару спробам прем’єр-міністра Ріші Сунака припинити серію згубних страйків у Національній службі охорони здоров’я країни. Його адміністрація заявила, що почекає, поки всі профспілки охорони здоров’я завершать консультації щодо нового пакету оплати праці, перш ніж вирішити, як діяти далі.

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Коледж готується провести чергове голосування наступного місяця, щоб отримати ще один шестимісячний мандат, який триватиме з червня по грудень. У вівторок ККМ заявив, що буде оскаржувати юридичні аргументи уряду.

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