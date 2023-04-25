В Ірані сформували таємний комітет, який карає знаменитостей за інакомислення

Протестувальники, серед яких більшість жінок, блокують дорогу під час акції через смерть Махси Аміні, Тегеран, 1 жовтня 2022 рок

Іран сформував торік таємний комітет для покарання знаменитостей, які підтримали нинішні антиурядові протести. Про це пише BBC.

Групу очолив міністр культури Мохаммад Мехді Есмаїлі, який перебуває під санкціями Європейського союзу за вчинення серйозних порушень прав людини.

Комітет доручив Міністерству економіки перевірити податкові декларації 141-ої знаменитості, які нібито відіграли важливу роль у розпалюванні заворушень, і запровадити “очікувані обмеження відповідно до закону”. До списку увійшли, зокрема, актори, режисери, співаки, журналісти та спортсмени.

Серед них були легенда футболу Алі Даєї та відома актриса Таране Алідусті, яких заарештували 17 грудня після засудження страти протестувальника і звільнили під заставу через два тижні. Також у списку є режисери Асгар Фархаді, Пега Ахангарані, Манідже Хекмат, Барзу Арджоманд, Шахін Самадпур та колишній телеведучий Ехсан Карамі.

У полі зору комітету опинилася також актриса Фатеме Мотамед-Арія, яка опублікувала свої фотографії без хіджабу.

Відомо, що деяким зі знаменитостей заблокували банківські рахунки, а зіркам Інстаграму погрожували, що у разі, коли вони продовжать підтримувати протести, їм доведеться сплатити податки з усіх доходів, які вони отримують від своєї онлайн-діяльності, що становитиме значну суму.

Демонстрації поширилися країною після смерті 16 вересня Махси Аміні, молодої жінки, яку затримали у Тегерані за те, що вона носила хіджаб “неналежним чином”. Вона померла через декілька діб, перебуваючи під арештом. Є дані, що проти неї застосували фізичне насильство.

Протести представили як спровоковані іноземцями “заворушення”. Їх жорстко придушували сили безпеки, загинули сотні людей та тисячі були затримані.