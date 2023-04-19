США застосували санкції щодо компаній, які допомагали Ірану закуповувати компоненти для безпілотників

Під обмежувальні заходи потрапили мережа Pasna в Ірані, її очільник Мехді Хошгадам та постачальники.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило шість компаній, які допомагали Ірану закуповувати компоненти і технології для військових програм, зокрема, виробництва безпілотників.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

Під обмежувальні заходи потрапили мережа Pasna в Ірані (і її очільник Мехді Хошгадам) та підставні компанії і постачальники, які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та КНР.

Серед них - Amv AJ Nilgoun Busher CO (підставна компанія Pasna, що базується в Ірані) і Pasna International SDN (підставна компанія зі штаб-квартирою в Малайзії), постачальники Arttronix International Limited (гонконгська компанія, що постачає електронні компоненти), Jotrin Electronics Limited, Vohom Technology CO Limited та Yinke Electronics Company Limited (усі - із КНР).

Нагадаємо, у березні нові санкції проти іранського режиму за виробництво БпЛА та ракет ввела Канада.

Тим часом Росія через санкції відчуває брак технологій і шукає їх поповнення у Китаї.