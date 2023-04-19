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Остін впевнений, що Швеція вступить у НАТО до липня

На його думку, тупикова ситуація скоро вирішиться.

Остін впевнений, що Швеція вступить у НАТО до липня
Фото: EPA/UPG

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що він впевнений у вступі Швеції до НАТО вже до липня цього року.

Про це Остін сказав, виступаючи разом із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном у Стокгольмі, повідомляє CNN.

"Я приєднуюся до інших 30 міністрів оборони в альянсі, і я знаю, що вони відчувають те саме", - сказав Остін.

Зазначимо, що Туреччина заявила, що не схвалить членство Швеції в НАТО, якщо вона не видасть "терористів" на запит Туреччини. Швеція дала зрозуміти, що цього не станеться, і наразі процес зупинився.

Проте Остін зауважив, що тупикова ситуація скоро вирішиться.

"Я впевнений, що ці країни (Туреччина та Угорщина - ред.) приймуть це рішення. І я впевнений, що вони приймуть його до липня", - сказав він.

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Нагадаємо, що наступна зустріч між Швецією і Туреччиною щодо затвердження шведської заявки на вступ до НАТО відбудеться у червні.

Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Туреччина виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини. Але додав, що деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, Швеція не може виконати.

4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО.

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