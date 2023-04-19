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Болгарія тимчасово заборонила імпорт продуктів з України

При цьому транзит дозволений.

Болгарія тимчасово заборонила імпорт продуктів з України
Фото: bgflags.com

Уряд Болгарії у середу, 19 квітня, запровадив тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України, за винятком транзитних.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“За останній рік значна кількість (української - ред.) їжі залишилася в країні та порушила харчові ланцюги. Якщо ця тенденція збережеться або посилиться, наслідки для болгарського бізнесу можуть бути надзвичайно серйозними. Ми змушені прийняти цей національний захід, оскільки європейська влада все ще розглядає адекватний захід”, - заявив в.о. прем'єр-міністра Болгарії Галаб Донев.

Він також розраховує на те, що Брюссель вислухає та зрозуміє позиції Болгарії, Польщі, Чехії та Словаччини.

“Ми залишаємося солідарними з Україною, але банкрутство болгарських фермерів не сприятиме цій справі”, - зазначив Донев.

Як відомо, Єврокомісія запросила на переговори міністрів торгівлі п'яти держав щодо українського зерна. Перемовини мають пройти сьогодні, 19 квітня.

Нагадаємо, за прикладом Польщі та Угорщини Болгарія обговорює запровадження заборони на імпорт зерна з України. Імпорт заборонила й Словаччина, втім країна дозволила транзит. 

Тим часом Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства. Зараз український уряд очікує офіційну комунікацію від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.

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