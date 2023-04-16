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Болгарія розглядає можливість заборони експорту українського зерна

"Необхідно захистити і болгарські інтереси. Тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави".

Болгарія розглядає можливість заборони експорту українського зерна
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За прикладом Польщі та Угорщини Болгарія обговорює запровадження заборони на імпорт зерна з Ураїни.

Про це, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Болгарське національне радіо".

Міністр сільського господарства країни Явор Гечев пояснив, що країна зважує можливу заборону імпорту сільгосппродукції з України з огляду на захист власних інтересів.

"Необхідно захистити і болгарські інтереси. Тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави... Є серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів", – заявив Гечев.

Він додав, що вже обговорював це питання з міністрами сільського господарства шести європейських країн. За його словами, Болгарія звернулася із запитом щодо проблеми до Брюсселя ще у вересні минулого року.

Гечев також зазначив, що у  вівторок мають відбутися консультації з цього питання і з президентом.

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Нагадаємо, уряд Польщі заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України з метою захисту польського аграрного ринку. Міністри сільського господарства України та Польщі зустрінуться у понеділок, 17 квітня, для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна.

Також Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур та деяких інших сільськогосподарських продуктів з України.

Європейська комісія заявила, що торгова політика належить до виключної компетенції ЄС і односторонні дії є неприйнятними.

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