Збройний конфлікт у Судані: щонайменше три людини загинули, десятки поранені

Щонайменше троє людей загинули внаслідок зіткнень між армією та Силами швидкого реагування (SRF) у Судані.

Про це повідомляє AP.

“Жорстокі бої спалахнули в суботу в столиці Судану між військовими та потужними воєнізованими силами країни, що викликало побоювання щодо ширшого конфлікту в охопленій хаосом країні”, - йдеться в повідомленні.

За даними групи лікарів, щонайменше три людини загинули та десятки поранені.

Нагадаємо, у Судані один із українських літаків ймовірно пошкоджений, при цьому МЗС України спростовує захоплення в заручники українців.

Сьогодні у Судані почалися бої між військовими та спецпризначенцями, які співпрацюють із "вагнерівцями". Сторони застосовують важке озброєння.