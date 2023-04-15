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Збройний конфлікт у Судані: щонайменше три людини загинули, десятки поранені

Бойові дії тривають.

Збройний конфлікт у Судані: щонайменше три людини загинули, десятки поранені
Бойові дії у Хартумі, 15 квітня 2023
Фото: EPA/UPG

Щонайменше троє людей загинули внаслідок зіткнень між армією та Силами швидкого реагування (SRF) у Судані. 

Про це повідомляє AP.

“Жорстокі бої спалахнули в суботу в столиці Судану між військовими та потужними воєнізованими силами країни, що викликало побоювання щодо ширшого конфлікту в охопленій хаосом країні”, - йдеться в повідомленні. 

За даними групи лікарів, щонайменше три людини загинули та десятки поранені.

Нагадаємо, у Судані один із українських літаків ймовірно пошкоджений, при цьому МЗС України спростовує захоплення в заручники українців.

Сьогодні у Судані почалися бої між військовими та спецпризначенцями, які співпрацюють із "вагнерівцями". Сторони застосовують важке озброєння.

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