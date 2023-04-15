У Судані один із українських літаків ймовірно пошкоджений, при цьому МЗС України спростовує захоплення в заручники українців

Раніше у медіа з’явилася інформація від української стюардеси про нібито захоплення українських заручників в столиці Судану.

Міністерство закордонних справ України спростовує інформацію про нібито захоплення українських заручників у Судані.

Про це відомство повідомило в коментарі Lb.ua.

“Інформація про захоплення українських заручників не підтверджується. Під час загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума перебували члени українського авіаційного екіпажу. Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані”, - повідомили в міністерстві.

Там зазначили, що МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі.

Зі свого боку українська компанія SkyUp прокоментувала ситуацію зі співробітниками та літаками у Хартумі.

“15 квітня в Судані розпочались бойові дії. Наразі відомо про спрацювання аварійного радіомаяк на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що знаходяться в аеропорту міста Хартум. Встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо. 36 співробітників, що перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок”, - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що їх головне завдання зараз — організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну.

“Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов’язково повідомимо про вирішення ситуації, як тільки це буде можливо”, - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що літаки SkyUp Airlines перебувають в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. Від початку 2023 року вони виконували рейси до Каїра (Египет), Ер-ріяда та Джидди (Саудівська Аравія).

Раніше у медіа з’явилася інформація від української стюардеси про нібито захоплення українських заручників в столиці Судану.

Нагадаємо, у Судані почалися бої між військовими та спецпризначенцями, які співпрацюють із "вагнерівцями". Сторони застосовують важке озброєння.