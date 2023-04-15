Свічки та лампадки, запалені біля храму в Єрусалимі, православні єпархії розвезуть далі по світу.

Сьогодні, 15 квітня, у переддень православного Великодня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь.

Про це повідомляє Укрінформ.

Благодатний вогонь — поширена у православ'ї назва вогню у Великодній церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього (кувуклії) в Єрусалимському Храмі Воскресіння.

Церемонія проводиться у Велику суботу спільно грецьким Єрусалимським православним патріархатом та єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви. Вона символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.

Церемонія сходження починається з хресної ходи, в якій беруть участь священники Єрусалимської Православної Церкви, Вірменської Апостольської Церкви, Сирійської та Коптської Церков.

Свічки та лампадки, запалені біля храму в Єрусалимі, православні єпархії розвезуть далі по світу.

Цього року ізраїльська поліція обмежила присутність вірян у храмі, а біля церкви чергували кілька тисяч поліцейських.

Як відомо, досі не було жодного випадку, щоб благодатний вогонь не сходив на Землю. Церемонія, що передує цій події, завжди проводиться однаково. Після сходження від головної лампадки запалюють інші свічки та лампадки, частину з яких літаками доставляють до інших країн.

Нагадаємо, українців просять уникати масових скупчень на Великдень, адже росіяни можуть обстріляти мирне населення.