У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
У Львові підпалили церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
Жоден з українських політиків не мав і не має контролю щодо позиції ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Жоден з українських політиків не мав і не має контролю щодо позиції ПЦУ, - митрополит Епіфаній
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Урятуватися з Маріуполя. Ці рани надто глибокі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
“Витік” розвідданих: війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців, - The Washington Post
“Витік” розвідданих: війна в Україні знищила цілі підрозділи російських спецпризначенців, - The Washington Post
Музей в Ягідному: пам’ять про концтабір і монумент російській культурі
Музей в Ягідному: пам’ять про концтабір і монумент російській культурі
Договірний бій
Договірний бій
ГоловнаСвіт

В Єрусалимі зійшов благодатний вогонь

Свічки та лампадки, запалені біля храму в Єрусалимі, православні єпархії розвезуть далі по світу.

В Єрусалимі зійшов благодатний вогонь
Сходження благодатного вогню в Єрусалимі, 15 квітня 2023
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 15 квітня, у переддень православного Великодня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь.

Про це повідомляє Укрінформ. 

Благодатний вогонь — поширена у православ'ї назва вогню у Великодній церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього (кувуклії) в Єрусалимському Храмі Воскресіння.

Церемонія проводиться у Велику суботу спільно грецьким Єрусалимським православним патріархатом та єрусалимським патріархатом Вірменської апостольської церкви. Вона символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.

Церемонія сходження починається з хресної ходи, в якій беруть участь священники Єрусалимської Православної Церкви, Вірменської Апостольської Церкви, Сирійської та Коптської Церков.

Свічки та лампадки, запалені біля храму в Єрусалимі, православні єпархії розвезуть далі по світу.

Цього року ізраїльська поліція обмежила присутність вірян у храмі, а біля церкви чергували кілька тисяч поліцейських.

Як відомо, досі не було жодного випадку, щоб благодатний вогонь не сходив на Землю. Церемонія, що передує цій події, завжди проводиться однаково. Після сходження від головної лампадки запалюють інші свічки та лампадки, частину з яких літаками доставляють до інших країн.

 

Нагадаємо, українців просять уникати масових скупчень на Великдень, адже росіяни можуть обстріляти мирне населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies