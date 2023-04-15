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Президент Франції Макрон підписав закон про збільшення пенсійного віку

Тепер він становитиме не 62, а 64 роки.

Президент Франції Макрон підписав закон про збільшення пенсійного віку
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про збільшення пенсійного віку, повідомляє Le Figaro.

Таким чином він відкинув пропозицію профспілок, які напередодні, 14 квітня, зверталися до глави держави з проханням цього не робити.

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Текст документа оприлюднили зранку 15 квітня в Офіційному журналі.

"Таким чином, до Кодексу соціального забезпечення вносяться зміни (...) У першому абзаці слово: "шістдесят два" замінено словом: "шістдесят чотири", - йдеться у законі.

Видання зазначає, що Макрон мав 15 днів на підпис закону після того, як документ схвалила Конституційна рада.

Нагадаємо, ця рада визнала пенсійну реформу Макрона конституційною у п'ятницю, 14 квітня. До цього експерти та урядові джерела вважали малоймовірним, що Конституційна рада скасує таку реформу.

Водночас профспілки та опозиція попередили президента Франції, що не відступлять. Лідерка ультраправих Марін Ле Пен написала у твіттері, що"політичну долю пенсійної реформи не вирішено" і закликала виборців підтримати тих, хто виступає проти цієї реформи, на наступних виборах.

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