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Qatargate: ексвіцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі відпустили під домашній арешт

Вона носитиме електронний браслет.

Qatargate: ексвіцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі відпустили під домашній арешт
Фото: EPA/UPG

Колишню віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі, яку підозрюють в отриманні хабара під час гучного корупційного скандалу у Європарламенті, так званого Qatargate, звільнили з-під варти під домашній арешт.

Про це пише Reuters.

Кайлі є серед тих, кого звинувачують в отриманні хабарів від Катару та Марокко в обмін на вплив на формування політики ЄС.

Депутатка Європарламенту та держава Перської затоки заперечують будь-які правопорушення. Марокко скаржиться на “судове переслідування” та атаки ЗМІ.

Кайлі затримали разом із трьома іншими особами під час поліцейських рейдів у грудні, коли було вилучено 1,5 мільйона євро готівкою. Вона носитиме електронний браслет та не матиме права залишати Бельгію.

Інших затриманих також відпустили, один з них визнав провину та співпрацює з владою в обмін на пом’якшення терміну покарання.

Ще одного депутата Європарламенту, бельгійця Марка Тарабеллу, затримали в лютому та випустили з електронним монітором на початку цього тижня. Він заперечує провину.

Інший депутат, італієць Андреа Коццоліно, оскаржує запит Бельгії на його екстрадицію з Італії. Він заперечує отримання хабарів від іноземних держав. Італійський суд, який розглядає запит, має провести слухання 2 травня.

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Нагадаємо, лідери груп Європарламенту схвалили план реформ, спрямованих на посилення правил прозорості та доброчесності інституції. Їх запропонувала президентка Роберта Мецола. Зміни мають на меті захистити законодавчий орган ЄС від будь-якого повторення скандалу Qatargate.

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