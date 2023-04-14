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Угорщина може схвалити вступ Швеції до НАТО ще навесні, − правляча партія парламенту

Виникли також питання політики безпеки і принципові проблеми, пояснив зволікання угорців лідер фракції правлячої партії Угорщини “Фідес” Мате Кочиш.

Угорщина може схвалити вступ Швеції до НАТО ще навесні, − правляча партія парламенту
Національна асамблея Угорщини
Фото: EPA/UPG

Лідер фракції правлячої партії Угорщини “Фідес” Мате Кочиш вважає, що парламент його країни може ратифікувати вступ Швеції у блок НАТО ще навесні.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Mandiner, пише “Європейська правда”.

Кочиш зазначив, що він особисто підтримує членство Швеції у НАТО, але “кожен має право сумніватися”.

“Виникли також питання політики безпеки і принципові проблеми. Багато хто вказував, наприклад, на те, що в останні роки шведські та фінські політики і члени уряду регулярно зводили наклепи на Угорщину, висували неправдиві звинувачення, заявляли про нас образливі неправдиві речі і навіть вимагали в Брюсселі відкликання коштів. На нашу думку, заявка на членство дає можливість усе це прояснити”, – пояснив депутат.

Він підкреслив, що Угорщина не буде останньою країною, яка вирішуватиме питання вступу Швеції, і не через Будапешт вони ще деякий час будуть поза НАТО.

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Нагадаємо, 4 вітня Фінляндія стала 31-м членом Альянсу, натомість вступ Швеції блокують Угорщина і Туреччина. Остання звинувачує Стокгольм у занадто м'якому ставленні до угруповань, які Анкара вважає терористичними організаціями. 

Наступна зустріч між Швецією і Туреччиною щодо затвердження шведської заявки відбудеться у червні.

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