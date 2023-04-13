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Україна співпрацюватиме з Молдовою і Румунією щодо вступу в ЄС, співпраці з НАТО і протидії російській агресії

Найближчим часом планують провести новий раунд тристоронніх переговорів між міністрами закордонних справ за участю міністрів, відповідальних за енергетику та інфраструктуру.

Україна співпрацюватиме з Молдовою і Румунією щодо вступу в ЄС, співпраці з НАТО і протидії російській агресії
Фото: МЗС України

Міністри закордонних справ та міністри оборони Румунії, Молдови та України домовилися про співпрацю щодо вступу нашої держави у Євросоюз, поглиблення співпраці з НАТО та протидії російській агресії.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів, оприлюдненій на сайті українського Міністерства закордонних справ.

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Цю заяву підготували за підсумками зустрічі керівництва зовнішньополітичних та оборонних відомств трьох держав, яка відбулася 13 квітня у Бухаресті. Серед підписантів - міністри закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, Молдови Ніку Попеску та України Дмитро Кулеба, а також міністри оборони Румунії Ангел Тилвер, Молдови Анатолій Носатий і України Олексій Резніков.

"Розширення Європейського Союзу, а також поглиблена співпраця з НАТО є ключовими в цьому відношенні, і ми й надалі докладатимемо всіх зусиль, щоб продовжувати сильну європейську та євроатлантичну підтримку регіону", - зазначено у спільному документі.

Міністри наголосили, що підкреслюють відданість "суверенітету, територіальній цілісності та незалежності Республіки Молдова та України в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на територіальні води". Також очільники відомств наголосили, що Чорне море має залишатися територією "стратегічного значення для безпеки європейського континенту та євроатлантичного регіону".

"Окрім військових атак на Україну, Росія продовжує використовувати широкий спектр гібридних тактик, спрямованих на подальше залякування України, Республіки Молдова та інших країн регіону Ми висловлюємо нашу готовність до тісної співпраці для зміцнення спільних можливостей з протидії російській пропаганді та зміцнення стійкості наших суспільств, у тому числі до дезінформації", - йдеться у тексті заяви.

Румунія та Молдова висловили підтримку формули миру і зобов’язання активно працювати з Україною над впровадженням мирного плану з 10 пунктів. Крім того, держави визнали важливим тристоронній формату діалогу та співпраці "Румунія-Республіка Молдова-Україна для зближення наших країн і підтвердили наше тверде бажання продовжувати нашу координацію в цьому форматі".

Найближчим часом планують провести новий раунд тристоронніх переговорів між міністрами закордонних справ за участю міністрів, відповідальних за енергетику та інфраструктуру.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у травні цього року Європейська комісія збирається надати оновлену інформацію щодо статусу приєднання до ЄС для України, Молдови та Грузії.

Глава МЗСУ Дмитро Кулеба нині в Бухаресті наголосив, що саміт НАТО у Вільнюсі є нагодою виправити помилки минулого та здійснити рішучі кроки на шляху до членства України в Альянсі, оскільки саме така стратегія буде ефективною у протидії російській агресії.

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