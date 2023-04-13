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Німеччина передала Києву чотири сучасних міських автобуси з Wi-Fi у салоні, - Кличко

Автобуси передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє.

Німеччина передала Києву чотири сучасних міських автобуси з Wi-Fi у салоні, - Кличко
Фото: kyiv.klichko.org

Київ отримав від німецьких друзів іще чотири міських автобуси Mercedes. Найближчим часом вони вийдуть на столичні маршрути. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своєму сайті.

«Ці автобуси – сучасні, з низькою підлогою, з системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні – нам передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє. Три із них – це ті, про які я домовився під час свого нещодавнього візиту до Гамбурга. Ще один автобус прибув з німецького міста Галлє. Найближчим часом – після відповідної реєстрації, цей пасажирський транспорт вийде на маршрути столиці», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва подякував німецьким партнерам за необхідну для столиці допомогу та зазначив, що Київ і надалі потребує збільшення рухомого складу міського транспорту та спецтранспорту для комунальних служб.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабної війни Київ залучив як допомогу від іноземних партнерів 40 сучасних швидких, 40 пожежних автомобілів та 76 міських автобусів.

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