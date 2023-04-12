У Києві та області вода у Дніпрі може піднятись до небезпечного рівня

Може початися затоплення ділянок, прилеглих до русла Дніпра.

12-13 квітня рівень води р. Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних відміток початкового затоплення.

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.

Підвищення рівня води пов'язане з пропуском весняного водопілля через Київську ГЕС.

Через це може початися затоплення ділянок, прилеглих до русла Дніпра.

У районах,котрі можуть бути підтоплені, оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Нагадаємо, близько 5 млн українців не мають доступу до питної води через російську агресію на території України.