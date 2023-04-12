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У Києві шахраї продавали російським та українським лікарям фейкові документи для “працевлаштування” в ЄС, – СБУ

До оборудки причетне керівництво одного зі столичних громадських об’єднань.

У Києві шахраї продавали російським та українським лікарям фейкові документи для “працевлаштування” в ЄС, – СБУ
Фото: СБУ

СБУ викрила у Києві ділків, які допомагали громадянам РФ “працевлаштуватися” в країнах ЄС.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Співробітники СБУ та Нацполіції ліквідували у Києві масштабну схему продажу медпрацівникам України та рф підроблених документів, які необхідні для працевлаштування в країнах Євросоюзу. Таким чином російські лікарі намагалися “легалізуватися” за кордоном. До оборудки причетне керівництво одного зі столичних громадських об’єднань”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за гроші фігуранти пропонували клієнтам "допомогу» у виготовленні фальшивих документів для підтвердження кваліфікаційного рівня медперсоналу в країнах ЄС нібито від імені МОЗ України. До переліку підробок входили рекомендаційні листи, довідки про набутий досвід, сертифікати доброчесності та про успішне закінчення профільних навчальних курсів.

Серед основних клієнтів були медпрацівники з України, у тому числі з тимчасово захоплених районів Донецької та Луганської областей, а також російські лікарі. Для них ділки виготовляли фіктивні міжнародні сертифікати "Good Standing", які необхідні для роботи в зарубіжних медустановах.

Крім того, зловмисники торгували фальшивими документами МОЗ України про нібито визнання дипломів навчальних медзакладів окупованих територій Донецької і Луганської областей. Вартість таких "послуг" становила до 3 тис. дол. залежно від кількості необхідних "документів".

За місяць ділки обслуговували до 40 "замовників". Оплату отримували на банківські картки або готівкою.

За даними слідства, "схему" організував підприємець з Горлівки, який у 2014 році переїхав до Києва. Згодом відкрив у столиці ГО, орендувавши три офіси, і створив інтернет-ресурси, які займались "розкруткою".

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила, що в Києві діяла російська фінансова піраміда, яка ошукала своїх “інвесторів” на майже 40 млн доларів. Шахраям вдалося пошити в дурні понад 1 тисячу осіб.

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