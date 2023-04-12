Зеленський про страту військовополоненого росіянами: "Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям"

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на відео страти військовополоненого російськими військовими.

Він наголосив, що за всі злочини росіян має бути законна відповідальність.

"Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям... Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого... Світ повинен бачити. Це – відео Росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей. Син, брат, чоловік... Чиясь дитина... Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою – таку звичку знищувати життя", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що це – не випадковість. Росіяни вбивають українців з особливою жорстокістю.

"Це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі. Тисячі разів... Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться. Що мине час. Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти!" – додав Зеленський.

Він також зазначив, що наразі нам в Україні необхідно максимально зосередитися на фронті і максимально допомагати. гнати окупанта з нашої землі.

"Головна мета – перемогти. Головна мета – міцність Україні, щоб перемогти. Розгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал державі-злу. Вічна памʼять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор!" – сказав президент.

Нагадаємо, вчора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову живому.

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!". Президент Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України посмертно.

За даними CNN, також є відео обезголовлення ще двох українських військових.





