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Архідиякона Києво-Печерської Лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності

Йому загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт.

Архідиякона Києво-Печерської Лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності

Прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно служителя Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Згідно із матеріалів кримінального провадження, 30 березня 2023 року журналісти "Суспільного мовлення" знімали репортаж на території Лаври. У цей час до оператора підійшов архідиякон, який схопив мікрофон, зламав кріплення до відеокамери та кинув його на землю.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Досудове розслідування здійснювалося дізнавачами Печерського управління Нацполіції в Києві.

Нагадаємо, 30 березня біля Лаври сталися сутички. Прихильники УПЦ МП у черговий раз не пускали на територію комісію Мінкультури. За фактом перешкоджання роботи Комісії з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" подали заяву до поліції.

Також повідомлялося, що один із священнослужителів пошкодив обладнання оператора.

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