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Правоохоронці підозрюють священнослужителя з Лаври у перешкоджанні журналістській діяльності

Інцидент стався 30 березня на території Києво-Печерської лаври.

Правоохоронці підозрюють священнослужителя з Лаври у перешкоджанні журналістській діяльності
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Києві

Співробітники поліції Києва повідомили 41-річному представнику духовенства Києво-Печерської лаври про підозру у перешкоджанні журналістській діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Києві. 

В поліції нагадали, що інцидент стався 30 березня на території Києво-Печерської лаври. Тоді під час зйомки сюжету один із священнослужителів пошкодив обладнання оператора.

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Поліцейські встановили, що під час роботи знімальної групи священнослужитель вирвав у оператора мікрофон та зламав кріплення на камері.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Києві

Санкція статті, по якій чоловікові повідомлено про підозру, передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, за фактом перешкоджання роботи Комісії з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" подали заяву до поліції.

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