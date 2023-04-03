У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври

Понад 30 народних депутатів пропонують від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

Про це повідомляє пресцентр Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня. Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє". Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.

Нагадаємо, що Синод ПЦУ вирішив утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.

Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.