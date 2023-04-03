СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
СБУ показала фото з обшуків у митрополита Павла та опублікувала перехоплені телефонні розмови
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт
Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
Під Бахмутом загинув білоруський доброволець “Моджахед”
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
У Хмельницькому почалися сутички біля храму УПЦ МП, в якому побили військового (оновлено)
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західні ПТРК. Жнива
Західні ПТРК. Жнива
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
У Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври

Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.

У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
Фото: тг-канал Верховна Рада України

Понад 30 народних депутатів пропонують від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

Про це повідомляє пресцентр Верховної Ради.

Відповідний проєкт постанови №9179 було зареєстровано в парламенті 3 квітня. Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від "Слуги народу", "Голосу", "Європейської солідарності" і групи "За майбутнє". Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що Синод ПЦУ вирішив утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.

Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також