У Хмельницькому люди зібралися біля Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП, де сталося побиття українського військового.

Про це повідомляє Суспільне.

Станом 15:27 Поблизу собору зібралось близько 50 осіб. За словами журналістів, люди хотіли почути пояснення, чому представники УПЦ МП побили військового. З людьми біля храму спілкувався священник собору Олександр Рибчинський.

Тим часом на позачерговій сесії Хмельницької міської ради планують припинити користування УПЦ (МП) усіма земельними ділянками на території громади. Також, ініціюють таке рішення обласної та районної рад. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

«Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені», - написав Симчишин.

Оновлено 19:30. У Хмельницькому біля Покровського кафедрального собору УПЦ, де вранці стався інцидент з побиттям військового, почалися сутички. Священиків УПЦ вивели з території собору, повідомляє Укрінформ.

Люди, які зібралися біля храму, скандували «Геть московського попа», «Слава Героям», лунали заклики переходити до Православної церкви України. Мітингувальники вимагали, щоб до них вийшла людина, яка підняла руку на військового, пояснила свій вчинок та вибачилася за свої дії.

Оновлено 21:20. Під час зборів біля собору більшістю голосів проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП у ПЦУ, повідомляє Суспільне. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали городяни під час зборів у неділю ввечері.

Як повідомив голова ревізійної комісії Юрій Смаль, до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ та попередній секретар храму Олександр Рибчинський. За словами Смаля, комісія описує майно.

Далі церкву закриють. Богослужіння в ній до Великодня за східним обрядом проводити не будуть. Як додав Смаль, завтра, 3 квітня, представники комісії збираються подати документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА. За попередніми даними, на зборах офіційно зареєструвалося 1235 осіб.

Нагадаємо, що у Хмельницькому священники УПЦ МП у церкві побили добровольця Збройних сил України. Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".