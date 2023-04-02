На початку року Британія оголосила про передачу Україні САУ AS90.

Українські артилеристи закінчили навчання на самохідних артилерійських установках AS90 у Великій Британії. Це друга бійців, яка пройшла тренування.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

"Друга група українських новобранців-артилеристів завершила навчання на грізній 155-мм САУ AS90. Програма є частиною незмінного зобов’язання Великобританії підтримувати Україну в її боротьбі з Росією", - йдеться у повідомленні.

💥 The second group of Ukrainian artillery recruits have come to the end of their training on the formidable AS90 155mm self-propelled gun.



🤝 The programme is part of the UK’s enduring commitment to support Ukraine in its fight against Russia.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oPRlpYerO1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2023

На початку року Велика Британія оголосила про передачу Україні самохідних артилерійських установок AS90. Це гаубиця 155-мм калібру, яка перебуває на озброєнні у Британії. AS90 забезпечує броньований захист екіпажу і одночасно дозволяє вражати цілі на великій відстані. За її аналогом Польща виготовляє установки Krab.

Нагадаємо, що Велика Британія придбає в Швеції артилерію Archer, що дозволить передати Україні британські самохідні артилерійські установки AS90.