Британія передасть Україні артилерію AS90 завдяки угоді зі Швецією

Британці придбають у шведів їхні установки Archer, що дозволить передати власні гаубиці Україні без створення прогалин.

Велика Британія придбає в Швеції артилерію Archer, що дозволить передати Україні британські самохідні артилерійські установки AS90.

Про це йдеться у заяві британського міністерства оборони та міністра оборони Швеції Пола Джонсона.

"Велика Британія сьогодні також оголосила про контракт на суму майже 5 мільйонів фунтів стерлінгів на поповнення боєприпасів, наданих Україні, гвинтівками Carl-Gustaf M4 виробництва Saab", – додали в МО.

Пол Джонсон заявив, що він і британський колега Бен Воллес підписали договір, що дозволяє збільшити військову підтримку України. Згідно з ним, Британія купить у Швеції Archer, якими закриє прогалини в артилерії, яку вона пожертвує українцям.

Українські артилеристи вже завершують навчання на 155-мм гаубиці AS90, які для низ влаштувала Британія. AS90 забезпечує броньований захист екіпажу і одночасно дозволяє вражати цілі на великій відстані.