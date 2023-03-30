Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
Померла легендарна українська гімнастка Альбіна Дерюгіна
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
ГоловнаСуспільствоВійна

Британія передасть Україні артилерію AS90 завдяки угоді зі Швецією

Британці придбають у шведів їхні установки Archer, що дозволить передати власні гаубиці Україні без створення прогалин. 

Британія передасть Україні артилерію AS90 завдяки угоді зі Швецією
Міністр оборони Швеції Пол Джонсон і міністр оборони Британії Бен Воллес
Фото: Pål Jonson Twitter

Велика Британія придбає в Швеції артилерію Archer, що дозволить передати Україні британські самохідні артилерійські установки AS90.

Про це йдеться у заяві британського міністерства оборони та міністра оборони Швеції Пола Джонсона. 

"Велика Британія сьогодні також оголосила про контракт на суму майже 5 мільйонів фунтів стерлінгів на поповнення боєприпасів, наданих Україні, гвинтівками Carl-Gustaf M4 виробництва Saab", – додали в МО. 

Пол Джонсон заявив, що він і британський колега Бен Воллес підписали договір, що дозволяє збільшити військову підтримку України. Згідно з ним, Британія купить у Швеції Archer, якими закриє прогалини в артилерії, яку вона пожертвує українцям. 

Українські артилеристи вже завершують навчання на 155-мм гаубиці AS90, які для низ влаштувала Британія. AS90 забезпечує броньований захист екіпажу і одночасно дозволяє вражати цілі на великій відстані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також