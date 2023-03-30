Міністри закордонних справ Ірану і Росії обговорили закупівлю зброю для війни в Україні, − ISW

Країни перебувають на завершальній стадії підписання угоди про співпрацю.

Міністри закордонних справ Ірану і Росії зустрілися 29 березня у Москві, щоб розглянути стратегічні та довгострокові угоди про співпрацю, які, ймовірно, активізують двосторонні відносини країн у галузі безпеки.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Іранський міністр Хоссейн Амір Абдоллахян заявив, що офіційні особи Росії та Ірану перебувають на завершальній стадії підписання угоди про співпрацю.

Абдоллахян і Лавров, ймовірно, обговорили продовження зусиль Росії щодо закупівлі іранських систем озброєнь для використання в Україні та завершену угоду щодо надання Росією Ірану штурмовиків Су-35.

Окрім того, 29 березня Центр національного опору повідомив, що іранська авіакомпанія Pouya Air Transport 13 березня відновила регулярні рейси між Тегераном і Москвою, ймовірно, для підтримки поставок зброї.

Також повідомляється, що Іран планує доставити безпілотники Shahed-131 персоналу “Групи Вагнера”, а найманці почали вчитися керувати безпілотниками.

Раніше ISW оцінювало, що Росія покладається на Іран щодо військової та технологічної підтримки в Україні, і що деякі іранські співробітники, ймовірно, перебуаючи в Україні, безпосередньо підтримуюють російські атаки на українську інфраструктуру.

Нагадаємо, як повідомляє The Wall Street Journal, Росія допомагає Ірану отримати передові можливості цифрового спостереження, оскільки Тегеран прагне більш тісної співпраці у кіберсфері.