Новим амбасадором платформи United24 став Беар Гріллс

У платформи United24 з'явився новий амбасадор. Ним став британський мандрівник, телеведучий та письменник Беар Гріллс.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“У 23 роки він став наймолодшим британцем, який підкорив Еверест. Потім установив кілька світових рекордів. Зараз Беар просуватиме напрям “Відбудова України”. Щоб більше українців повернулися до своїх домівок”, - написав Федоров.

Він додав, що Гріллс з перших днів повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну.

Освітня компанія Беара разом із Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для допомоги українцям. А у грудні 2022 телеведучий відвідав Україну та зняв фільм “она бойових дій: Беар Гріллс зустрічається з президентом Зеленським”. Фільм вже вийшов у прокат у США та Великобританії.

Нагадаємо, французький режисер Мішель Хазанавічус став амбасадором фандрейзингової платформи United24.