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За день російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

Сьогодні минулось без втрат та руйнувань. 

За день російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 29 березня, росіяни обстріляли території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської та Середино-Будської громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Білопільську громаду обстріляли з міномету (16 прильотів), САУ (24 прильоти) та АГС (29 пострілів).

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Також із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду - зафіксовано 4 прильоти.

Середино-Будську громаду обстрілювали зі ствольної артилерії –  2 прильоти.

По Шалигинській громаді також били зі ствольної артилерії, зафіксовано 12 прильотів.

Минулось без втрат та руйнувань. 

Нагадаємо, російські окупанти у середу, 29 березня, влучили у будівлю дитячого садочка у Авдіївці (Донецька область).

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