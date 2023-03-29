За день російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

Сьогодні, 29 березня, росіяни обстріляли території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської та Середино-Будської громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Білопільську громаду обстріляли з міномету (16 прильотів), САУ (24 прильоти) та АГС (29 пострілів).
Також із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду - зафіксовано 4 прильоти.
Середино-Будську громаду обстрілювали зі ствольної артилерії – 2 прильоти.
По Шалигинській громаді також били зі ствольної артилерії, зафіксовано 12 прильотів.
Минулось без втрат та руйнувань.
Нагадаємо, російські окупанти у середу, 29 березня, влучили у будівлю дитячого садочка у Авдіївці (Донецька область).