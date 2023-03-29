Двох мешканок Херсонщини засудили за проведення незаконного референдуму

З 23 по 27 вересня 2022 року жінки добровільно погодилися працювати у “виборчій комісії”.

За проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Херсонської області двоє жінок отримали за вироком суду по 5 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Двоє мешканок Білозерської територіальної громади віком 33 та 60 років взяли активну участь у проведенні псевдореферендуму щодо входу Херсонської області до складу РФ”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили поліцейські, з 23 по 27 вересня 2022 року жінки добровільно погодилися працювати у “виборчій комісії” с. Киселівка під час проведення незаконного референдуму.

Вони надавали “бюлетені” місцевим жителям, а у подальшому передавали ці папірці невстановленій особі. Та проводила “підрахунок” та оформлювала “протоколи засідання” незаконної комісії.

Суд визнав жінок винними у колабораційний діяльності, їм обране покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов’язана із виборчим процесом та процесом референдуму, строком на 10 років.

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особи і повідомила про підозри 21 колаборанту так званого "МВС" Херсонщини.