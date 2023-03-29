За добу Сили оборони України відбили 48 атак росіян, у Бахмуті окупанти мають частковий успіх, - Генштаб

В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Підрозділи Сил оборони України відбили 48 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби рашисти завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, також здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

За інформацією командування, авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи Повітряних Сил знищили російський бомбардувальник Су-24М. А ракетники та артилеристи протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів та 2 склади паливно-мастильних матеріалів ворога.

Станом на 18.00 29 березня ситуація на фронті така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове на Харківщині;

- без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове на Харківщині; на Лиманському протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках. Серед них - Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ на Донеччині;

протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках. Серед них - Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ на Донеччині; на Бахмутському ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх. Проте українські захисники відбивають численні атаки противника. Протягом доби рашисти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області;

ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх. Проте українські захисники відбивають численні атаки противника. Протягом доби рашисти вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області; на Авдіївському та Мар’їнському загарбники вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області;

та загарбники вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському протягом доби загарбники здійснили обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка на Донеччині;

протягом доби загарбники здійснили обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка на Донеччині; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести обороні. Обстріляв населені пункти Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Староукраїнка і Чарівне, Запорізької області; Веселе, Берислав, Козацьке, Зеленівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

У Генштаб ЗСУ додали, що в Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованого Криму окупанти продовжують будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт активно залучають цивільних.

Нагадаємо, постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева днями повідомила, що росіяни будують оборонні об'єкти на західній, південній і північній частинах Криму. Окопи зводять навіть на пляжах.

Унаслідок чергового авіаційного обстрілу Берислава Херсонської області, який трапився 29 березня, було пошкоджено колишні виробничі цехи заводів, дахи та вікна будинків. Отримав поранення житель.