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Обговорюємо можливість відправляти повістки у месенджерах, - Веніславський

База мобільних номерів чоловіків майже повністю сформована.

Обговорюємо можливість відправляти повістки у месенджерах, - Веніславський
Федір Веніславський
Фото: Анна Стешенко

У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток на мобілізацію за допомогою месенджерів.

Про це під час телемарафону розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський.

"На рівні комітету Верховної Ради розглядаємо питання удосконалення підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", - заявив Веніславський.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. На думку нардепа, "технічні можливості упевнитись, що повістку було доставлено онлайн, є".

"Маємо бути відвертими: дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що через війну маємо дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом", - зазначив він.

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Нагадаємо, що уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.

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