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Місце вручення повісток ніяк не регламентовано законом, - Лубінець

Громадянин при цьому має право дізнатись, хто видає повістку.

Місце вручення повісток ніяк не регламентовано законом, - Лубінець
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець
Фото: Telegram/Media Center Ukraine - Ukrinform

Уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.

Про це уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець написав у Телеграм.

Наголошується, що видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України. При цьому вказується, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

Вручати повістку мають право: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти; управителі багатоквартирних будинків; посадові особи районного чи міського центру комплектування.

При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

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Нагадаємо, що деякі депутати Верховної Ради пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.

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