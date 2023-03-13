Місце вручення повісток ніяк не регламентовано законом, - Лубінець

Громадянин при цьому має право дізнатись, хто видає повістку.

Уповноважені особи мають право видавати повістки щодо мобілізації на вулиці та в громадських місцях.

Про це уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець написав у Телеграм.

Наголошується, що видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України. При цьому вказується, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

Вручати повістку мають право: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти; управителі багатоквартирних будинків; посадові особи районного чи міського центру комплектування.

При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

Нагадаємо, що деякі депутати Верховної Ради пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.