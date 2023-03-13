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ДБР розслідує побиття офіцером солдата на Житомирщині

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

ДБР розслідує побиття офіцером солдата на Житомирщині
Фото: Скрін з відео

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Розслідування розпочато на підставі матеріалів Військової служби правопорядку.

Нагадується, що 11 березня у соцмережах з’явилося відео з побиттям солдата його командиром.

"У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта, "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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Нагадаємо, що у 190-му навчальному центрі ЗСУ в селищі Гуйва Житомирської області командир 2-го взводу роти охорони, лейтенант Віктор Вітусевич побив солдата. Пізніше лейтенант записав відеозвернення з виправданнями.

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