​У січні столична влада хотіла закликати киян до евакуації через удари РФ по об’єктах енергетики, – Кличко

У середині цієї зими влада міста Києва серйозно розглядала можливість евакуації населення через масовані ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі міста та області.

Про це заявив мер Віталій Кличко в інтерв'ю RND.

Він зазначив, що у січні "ми були близькі до того, щоб закликати населення до евакуації".

"Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою", – розповів мер.

За його словами, критична інфраструктура Києва витримала завдяки "великим зусиллям енергетиків і комунальників, які працювали цілодобово".

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив 1 березня, що російський президент Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення – Україна перемогла його зимовий терор.