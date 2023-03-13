​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

​У січні столична влада хотіла закликати киян до евакуації через удари РФ по об’єктах енергетики, – Кличко

Найважчий блекаут тривав 14 годин.

​У січні столична влада хотіла закликати киян до евакуації через удари РФ по об’єктах енергетики, – Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

У середині цієї зими влада міста Києва серйозно розглядала можливість евакуації населення через масовані ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі міста та області.

Про це заявив мер Віталій Кличко в інтерв'ю RND.

Він зазначив, що у січні "ми були близькі до того, щоб закликати населення до евакуації".

"Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою", – розповів мер.

За його словами, критична інфраструктура Києва витримала завдяки "великим зусиллям енергетиків і комунальників, які працювали цілодобово".

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив 1 березня, що російський президент Путін зазнав п’ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення – Україна перемогла його зимовий терор.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також