Пригожину заборонили вербувати найманців "Вагнера" у вʼязницях, і тепер їх шукають у вишах, – МО Британії

Останніми тижнями власник "групи Вагнера" Євгеній Пригожин, схоже, втратив можливість вербувати найманців по російських вʼязницях через конфлікт із керівництвом міністерства оборони.

Тепер він, швидше за все, зосередиться на вербуванні вільних росіян, зокрема студентів. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства оборони в твіттер.

"З початку березня 2023 "Вагнер" створив виїзні групи в спортивних центрах не менш ніж 40 населених пунктів по всій Росії", – зазначили в британському міністерстві.

Останніми днями замасковані вербувальники "Вагнера" пройшлися з "профорієнтаційними бесідами" по посковських вишах. Вони роздавали студентам анкети "Заява молодого воїна", аби зібрати контактні дані зацікавлених осіб.

Розвідка Великої Британії додала, що близько половини найманців-вʼязнів із цієї "ПВК", яких відправили на війну проти України, вже, ймовірно, загинули, і новий набір навряд компенсує втрати. Британці припускають, що в разі продовження дії заборони на вербування по тюрмах Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби чи інтенсивність операцій "Вагнера" в Україні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hc3RfWFhvf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 13, 2023

Нагадаємо, що найманці “Вагнера” беруть участь у штурмі Бахмута. За даними української розвідки, характерною тактикою “вагнерівців” є те, що вони не відступають із поля бою навіть у разі поранення, оскільки їх зразу ж розстрілюють їхні ж колеги.

Про конфлікт між Пригожин і російським міністром оборони Сергієм Шойгу відомо давно. Вони конкурують, і Шойгу, за даними розвідки, посилює конфлікт із ПВК "Вагнера". Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях.