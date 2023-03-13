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Пригожину заборонили вербувати найманців "Вагнера" у вʼязницях, і тепер їх шукають у вишах, – МО Британії

Замасковані рекрутери роздають студентам "Заяви молодого воїна". 

Пригожину заборонили вербувати найманців "Вагнера" у вʼязницях, і тепер їх шукають у вишах, – МО Британії
Фото: соцмережі

Останніми тижнями власник "групи Вагнера" Євгеній Пригожин, схоже, втратив можливість вербувати найманців по російських вʼязницях через конфлікт із керівництвом міністерства оборони.

Тепер він, швидше за все, зосередиться на вербуванні вільних росіян, зокрема студентів. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства оборони в твіттер.

"З початку березня 2023 "Вагнер" створив виїзні групи в спортивних центрах не менш ніж 40 населених пунктів по всій Росії", – зазначили в британському міністерстві. 

Останніми днями замасковані вербувальники "Вагнера" пройшлися з "профорієнтаційними бесідами" по посковських вишах. Вони роздавали студентам анкети "Заява молодого воїна", аби зібрати контактні дані зацікавлених осіб. 

Розвідка Великої Британії додала, що близько половини найманців-вʼязнів із цієї "ПВК", яких відправили на війну проти України, вже, ймовірно, загинули, і новий набір навряд компенсує втрати. Британці припускають, що в разі продовження дії заборони на вербування по тюрмах Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби чи інтенсивність операцій "Вагнера" в Україні. 

Нагадаємо, що найманці “Вагнера” беруть участь у штурмі Бахмута. За даними української розвідки, характерною тактикою “вагнерівців” є те, що вони не відступають із поля бою навіть у разі поранення, оскільки їх зразу ж розстрілюють їхні ж колеги. 

Про конфлікт між Пригожин і російським міністром оборони Сергієм Шойгу відомо давно. Вони конкурують, і Шойгу, за даними розвідки, посилює конфлікт із ПВК "Вагнера". Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях.

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