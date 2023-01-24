Штурмують до останнього без права вийти з поля бою: CNN опублікувала звіт розвідки про тактику ПВК "Вагнера"

Згідно з отриманим журналістами звітом, саме "вагнерівці" становлять унікальну загрозу в ближніх боях, оскільки відступ загрожує їм розстрілом на місці.

Пригожин вербує ув'язнених у колонії для поїздки на війну в Україні у складі ЧВК Вагнера

Окупанти зі складу приватної військової компанії "Вагнера" брали активну участь у наступі на Соледар та районах довкола Бахмута, а також в самому Бахмуті. Ці найманці мають наказ штурмувати до останнього, без права залишити поле бою в разі поранення, йдеться у звіті української розвідки, доступ до якого отримала CNN.

Звіт датовано груднем 2022 року. У ньому робиться висновок, що "Вагнерівці" є унікальною загрозою в ближніх боях, навіть попри їхні втрати.

"Загибель тисяч солдатів ПВК «Вагнера» не має значення для російського суспільства", – йдеться у звіті.

У документі розвідки зазначено, що "без команди штурмові групи не відходять... Самовільний відхід команди або без поранення карається розстрілом на місці".

Перехоплення телефонних розмов, отримане джерелом із української розвідки та передане CNN, також свідчить про нещадність на полі бою.Тих, хто хоче здатися в полон, ловлять і калічать.

За українською оцінкою, поранені найманці годинами залишаються на полі бою.

"Штурмова піхота не має права самостійно виносити поранених з поля бою, оскільки її основне завдання – продовжувати штурм до досягнення мети. У разі невдачі штурму відступ також дозволяється тільки вночі", – йдеться у звіті.

Український аналіз говорить, що тактика ПВК "є єдиною ефективною для погано навчених мобілізованих військ, які складають більшість російських сухопутних сил". Припускається, що Росія може навіть адаптувати свою тактику, щоб стати більш схожою на "Вагнера", тобто "замість класичних батальйонних тактичних груп Збройних сил Росії пропонуються штурмові підрозділи".

Це було б значною зміною традиційної залежності росіян від більших механізованих підрозділів.

За даними української розвідки, частина мобілізованих росіян подумує про перехід до ПВК "Вагнера".

В українському звіті йдеться, що "Вагнер" розгортає свої сили мобільними групами приблизно з десятка осіб або менше, використовуючи реактивні гранатомети (РПГ) і розвідувальні дані безпілотників у реальному часі, які у звіті описуються як "ключовий елемент".

Згідно з документом, ще одним інструментом, яким володіють солдати "Вагнера", є використання комунікаційного обладнання виробництва Motorola. Motorola повідомила CNN, що призупинила всі продажі в Росію та закрила там свою діяльність.

Часто першу хвилю атаки формують із завербованих у вʼязницях найманців. Вони несуть найбільші втрати – до 80%. Далі йдуть більш досвідчені бійці, з тепловізором і приладами нічного бачення.

Для українців їхні власні безпілотники мають вирішальне значення для того, щоб їхні окопи не були атаковані гранатометами. У документі розповідається про інцидент у грудні, коли український безпілотник помітив наступаючу групу "Вагнера," що дозволило українській обороні знищити її до того, як її війська змогли запустити вогонь з РПГ.

Якщо військам "Вагнера" вдається зайняти позицію, артилерійська підтримка дозволяє їм вирити окопи та закріпити свої успіхи, але ці окопи дуже вразливі для атак на відкритій місцевості. І знову ж таки – згідно з українськими перехопленнями – координації між "Вагнером" і російськими військовими часто бракує.

Власник ПВК Пригожин неодноразово наполягав на тому, що його бійці відповідальні за атаки на Соледар і прилеглі населені пункти.

Нагадаємо, за даними російського благодійного фонду, що опікується увʼязненими кримінальниками, з 50 тис. російських ув'язнених, завербованих ПВК "Вагнера" для участі у війні з Україною, залишилося лише 10 тис. осіб.

Те, що в наступах на Бахмут беруть участь "вагнерівці", офіційно підтверджували сили оборони. В січні українські прикордонники знищили декілька штурмових груп ПВК "Вагнера" біля Бахмута. Окупанти намагалися атакувати опорні пункти прикордонних підрозділів біля міста.