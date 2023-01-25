Танки від західних країн допоможуть Україні вести механізовану війну для звільнення територій, – ISW

Через утримання техніки Захід сприяв нездатності України скористатися перевагами стримування російських сил у Бахмуті.

Надання західними державами бойових танків Україні допоможе ЗСУ вести механізовану війну для перемоги над російським військом та звільнення окупованих територій.

Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW).

Раніше ISW оцінював, що Захід сприяв нездатності України скористатися перевагами стримування російських сил у Бахмуті “через повільне переміщення або утримання зброї та засобів, необхідних для широкомасштабних контрнаступальних операцій”.

Зазначимо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний раніше наголошував, що для контрнаступу українців Україні необхідно, зокрема, 300 основних бойових танків.

Нагадаємо, Politico з посиланням на двох американських чиновників повідомило, що США можуть оголосити про постачання танків Abrams вже цього тижня. Їх буде, ймовірно, від 30 до 50.

Як пише німецьке видання Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard. Бундестаг офіційно ухвалить рішення щодо Leopard сьогодні, 25 січня.

Під час зустрічі контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") минулого тижня 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.