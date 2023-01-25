Процес надання США Україні танків Abrams може зайняти місяці або навіть роки, – Reuters

Про допомогу американці можуть оголосити вже сьогодні, заявили джерела видання.

Процес надання Сполученими Штатами Україні танків Abrams може зайняти місяці або навіть роки.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

Про надсилання танків американці можуть оголосити вже у середу, 25 січня. Також відомо, що може йтися про "постачання США найближчими місяцями близько 30 танків".

Чиновники заявили, що Abrams, найімовірніше, буде закуплено через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), яка дозволяє адміністрації президента Джо Байдена отримувати зброю від промисловості, а не зі запасів США.

Адміністрація Байдена може використати фонд, аби купити танки у союзників, які відремонтують їх, а потім відправлять в Україну. Водночас цей процес може зайняти місяці та навіть роки.

Раніше офіційні особи США заявили, що танки Abrams складно обслуговувати і вони працюють на реактивному паливі, що робить їх поганим вибором для цієї фази війни. Окрім того, складним є процес навчання українських військових роботі з танками.

Експерт із питань оборони з Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Канчіан підкреслює, що єдина причина, через яку Сполучені Штати погодилися б відправити танки українцям, – це дати Німеччині політичне прикриття, необхідне для розблокування постачання танків Leopard.

Нагадаємо, Politico з посиланням на двох американських чиновників повідомило, що США можуть оголосити про постачання танків Abrams вже цього тижня. Їх буде, ймовірно, від 30 до 50.

Як пише німецьке видання Der Spiegel канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard. Бундестаг офіційно ухвалить рішення щодо Leopard завтра, 25 січня.

Під час зустрічі контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") минулого тижня 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.