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На Київ виділяється майже дві третини необхідної електроенергії, - Yasno

Ситуація зі світлом у Дніпрі та області значно складніша.

На Київ виділяється майже дві третини необхідної електроенергії, - Yasno
Фото: Макс Требухов

На 25 січня для Києва передбачені обмеження електроенергії у розмірі до 981 МВт вдень та 642 МВт вночі. 

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Це дасть змогу забезпечити 65% потреб споживачів в електроенергії”, - зазначив він.

Коваленко додав, що у Дніпрі та області ситуація із електропостачанням складніша. 

Потреба в енергопостачанні в регіоні значно вища, а потужності не вистачає. Тому Укренерго задіює екстрені відключення.

На 25 січня Дніпропетровська область матиме обмеження у 1186 МВт на день та 1170 МВт на ніч. Це дасть змогу забезпечити 54% потреб, якщо температура на вулиці не падатиме.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала два обленерго та анонсувала нові перевірки.

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