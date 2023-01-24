На Київ виділяється майже дві третини необхідної електроенергії, - Yasno

Ситуація зі світлом у Дніпрі та області значно складніша.

На 25 січня для Києва передбачені обмеження електроенергії у розмірі до 981 МВт вдень та 642 МВт вночі.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

“Це дасть змогу забезпечити 65% потреб споживачів в електроенергії”, - зазначив він.

Коваленко додав, що у Дніпрі та області ситуація із електропостачанням складніша.

Потреба в енергопостачанні в регіоні значно вища, а потужності не вистачає. Тому Укренерго задіює екстрені відключення.

На 25 січня Дніпропетровська область матиме обмеження у 1186 МВт на день та 1170 МВт на ніч. Це дасть змогу забезпечити 54% потреб, якщо температура на вулиці не падатиме.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала два обленерго та анонсувала нові перевірки.