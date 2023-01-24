Норвегія відправить Україні 8 танків Leopard, - ЗМІ

Норвегія розглядає можливість поставки Україні до 8 танків Leopard 2 із 36 наявних у неї.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на норвезькі ЗМІ.

У публікації відзначається, що незабаром уряд Норвегії ухвалить рішення про закупівлю нових танків.

23 січня у Норвегії відбулося закрите засідання комітету закордонних справ і оборони, присвячене наданню військової допомоги Україні.

Норвезькі журналісти дізналися, що засідання присвятили, зокрема, танкам, після заяви керівника МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що Берлін не заперечуватиме, якщо Польща відправить Україні свої танки Leopard.

Нагадаємо, що за даними видання Der Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard. Бундестаг офіційно ухвалить рішення щодо Leopard завтра, 25 січня.

За даними американських ЗМІ, адміністрація Джо Байдена схиляється до відправки “значної кількості” танків M1 Abrams в Україну. Вже цього тижня це рішення може бути оголошено.