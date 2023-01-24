Німеччина вирішила відправити в Україну танки Leopard, - Der Spiegel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard.

Про це пише Der Spiegel.

ЗСУ можуть отримати модель танків Leopard 2А6. Мова йде про щонайменше одну танкову роту.

Бундестаг офіційно ухвалить рішення щодо Leopard завтра, 25 січня, повідомляє пресслужба німецького парламенту.

Федеральний уряд Німеччини хоче надати дозвіл на експорт таких танків, які належать іншим державам, наприклад Польщі.

Як пише видання, рішенню Німеччини, очевидно, передували інтенсивні кількаденні консультації з союзниками, особливо у Вашингтоні. Шольц завжди підкреслював, що він хотів постачати бойові танки лише разом з іншими країнами, такими як США.

Німецькі танки Leopard можуть бути передані зі складів Бундесверу. У середньостроковій та довгостроковій перспективі інші бойові танки можуть бути підготовлені до використання німецькою промисловістю.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, президент США Джо Байден був готовий передати Україні 10 танків Abrams, аби посилити тиск на Німеччину, щоб та передала Києву танки Leopard 2.

18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, посилаючись на розмову Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом, що Німеччина нібито готова передати Україні основні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови – якщо США нададуть українцям свої танки типу Abrams.

Пізніше представник уряду Німеччини заявив, що постачання танків Leopard не було пов'язане з постачанням американських танків Abrams. Водночас конгресмен Майкл Маккол зазначив, що США мають надати Україні танки Abrams, щоб "додати рішучості" Німеччині.

Сьогодні очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що країна не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.