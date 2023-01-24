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Нацгвардійці знищили три танки росіян

Ворожу техніку було знищено на Донецькому напрямку.

Нацгвардійці знищили три танки росіян
Фото: Cкрін з відео

Бійці спеціального призначення Національної гвардії знищили три російські танки та дві броньовані машини піхоти. 

Відповідне відео опубліковано у Facebook Нацгвардії.

Як зазначається, ворожу техніку було знищено на Донецькому напрямку.

"Завдяки вмілим діям, використанню ПТРК та ударних дронів за два дні гвардійські спецпризначенці знищили 3 танки та 2 БМП, а також живу силу противника", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час бойового зіткнення поблизу села Малі Щербаки Запорізької області росіяни втратили понад 50 осіб.

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