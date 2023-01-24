Бійці спеціального призначення Національної гвардії знищили три російські танки та дві броньовані машини піхоти.
Відповідне відео опубліковано у Facebook Нацгвардії.
Як зазначається, ворожу техніку було знищено на Донецькому напрямку.
"Завдяки вмілим діям, використанню ПТРК та ударних дронів за два дні гвардійські спецпризначенці знищили 3 танки та 2 БМП, а також живу силу противника", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що під час бойового зіткнення поблизу села Малі Щербаки Запорізької області росіяни втратили понад 50 осіб.