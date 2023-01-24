Росіяни вдруге за день обстріляли Костянтинівку

Російська армія вдруге за день, 24 січня, обстріляла Костянтинівку на Донеччині.
Про це заявив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов, повідомляє Суспільне.
У місті пролунали два вибухи близько 14-ї години. За словами очільника громади, російські військові влучили у промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.
"За медичною допомогою ніхто поки не звертався. Це закрита промислова зона. Власники про руйнування не повідомляли", — розповів Рослов.
Нагадаємо, що об 11:00 24 січня російські війська обстріляли місто з установок РСЗВ "Торнадо-С". Четверо мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілу. Серед постраждалих — двоє дітей.