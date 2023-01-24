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Росіяни вдруге за день обстріляли Костянтинівку

 За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

Росіяни вдруге за день обстріляли Костянтинівку
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Російська армія вдруге за день, 24 січня, обстріляла Костянтинівку на Донеччині.

Про це заявив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов, повідомляє Суспільне.

У місті пролунали два вибухи близько 14-ї години. За словами очільника громади, російські військові влучили у промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

"За медичною допомогою ніхто поки не звертався. Це закрита промислова зона. Власники про руйнування не повідомляли", — розповів Рослов.

Нагадаємо, що об 11:00 24 січня російські війська обстріляли місто з установок РСЗВ "Торнадо-С". Четверо мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілу. Серед постраждалих — двоє дітей.

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