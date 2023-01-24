Росіяни вдруге за день обстріляли Костянтинівку

За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

Російська армія вдруге за день, 24 січня, обстріляла Костянтинівку на Донеччині.

Про це заявив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов, повідомляє Суспільне.

У місті пролунали два вибухи близько 14-ї години. За словами очільника громади, російські військові влучили у промислову зону. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

"За медичною допомогою ніхто поки не звертався. Це закрита промислова зона. Власники про руйнування не повідомляли", — розповів Рослов.

Нагадаємо, що об 11:00 24 січня російські війська обстріляли місто з установок РСЗВ "Торнадо-С". Четверо мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілу. Серед постраждалих — двоє дітей.