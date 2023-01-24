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​На Харківщині в результаті російського обстрілу поранено двоє цивільних

На Харківщині в результаті російського обстрілу поранено двоє цивільних

​На Харківщині в результаті російського обстрілу поранено двоє цивільних
Харківщина, обстріл (ілюстративне фото)
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні російські окупаційні війська здійснили артилерійський обстріл села Липці Харківського району.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Поранення отримали двоє цивільних людей: 59-річний чоловік та 46-річна жінка. Наразы вони госпіталізовані з осколковими пораненнями. Стан - середній.

Крім того, ворог обстрілював із мінометів та артилерії населений пункт Стрілеча. Там обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, зранку росіяни обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Повідомлялося про влучання у житлові будинки, також сталися масштабні пожежі.

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