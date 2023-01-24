Бербок розповіла, чому Німеччина не поспішає надавати танки Leopard Україні

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла депутатам, що Німеччина не проти постачання важкої зброї в Україну, але виступає за збільшення коаліції таких постачальників.

Про це вона заявила під час виступу на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи, передає "Європейська правда".

На початку свого виступу Бербок розповіла про свої враження від розмови з підлітками у Харкові та про потребу захистити Україну.

Згодом, коли перейшло до запитань членів ПАРЄ, норвезька депутатка Інгрід Шу закликала Бербок пояснити, коли Німеччина нарешті надасть Україні танки Leopard-2. Вона заявила, що Німеччина в принципі не проти надавати танки, але є одна вимога.

"Я визнаю: Україна потребує більшої підтримки. Але не тільки від моєї країни, а від усіх країни. Тому ми закликаємо, щоби танки були надані великою групою країн", - пояснила вона, не уточнивши, коли має настати цей час.

Бербок визнала, що є нюанси пов’язані з розбіжністю з цього питання в уряді Німеччини, але вона вважає за необхідне не звинувачувати один одного, а добиватися міжнародної підтримки постачання, і не лише військового.

"Так, ми маємо робити більше військової підтримки, але також ми маємо надавати більше гуманітарної підтримки, а також для притягнення до відповідальності (російського керівництва)", - зазначила вона.

Нагадаємо, 18 січня німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, посилаючись на розмову Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом, що Німеччина нібито готова передати Україні основні бойові танки Leopard 2, але за однієї умови – якщо США нададуть українцям свої основні бойові танки типу Abrams.

Пізніше представник уряду Німеччини заявив, що постачання танків Leopard не було пов'язане з постачанням американських танків Abrams. Водночас Конгресмен Майкл Маккол зазначив, що США мають надати Україні танки Abrams, щоб "додати рішучості" Німеччині.

Сьогодні міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що Польща надіслала офіційний запит Німеччині щодо дозволу передати танки Leopard 2 Україні. У Польщі також припускають можливість створення коаліції з передачі Україні танків без Німеччини, якщо країна так і не погодиться на поставки Leopard 2.