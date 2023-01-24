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Білий дім назвав кандидатуру на посаду упоноваженного США з прав людини в Північній Кореї

Посада була вакантною з 2017 року.

Білий дім назвав кандидатуру на посаду упоноваженного США з прав людини в Північній Кореї
Фото: Twitter.com/POTUS

Білий дім запропонував кандидатуру на посаду спеціального упоноваженного США з прав людини в Північній Кореї. Про це пише Reuters.

Посада була вакантною з 2017 року на тлі дебатів про те, як питання прав поєднується з зусиллями щодо протидії програмі ядерної зброї Пхеньяна. Тоді уповноважений від Барака Обами Роберт Кінг пішов у відставку після перемоги на виборах Дональда Трампа.

Президент Джо Байден висунув пропонує портфель Джулі Тернер, досвідченій дипломатці та нинішній директорці Управління Східної Азії та Тихого океану в Бюро з питань демократії, прав людини та праці Державного департаменту.

Вона розмовляє корейською мовою і раніше працювала на посаді спеціального помічника в Офісі Уповноваженого з прав людини у Північній Кореї.

Північна Корея неодноразово відкидала звинувачення у порушенні прав людини та звинувачує у важкій гуманітарній ситуації санкції. Вашингтон і Сеул нібито використовують це питання як політичний інструмент, щоб зганьбити репутацію Пхеньяна.

У звіті ООН про права людини в Північній Кореї за 2014 рік зроблено висновок про те, що керівники служби безпеки Північної Кореї – і, можливо, сам лідер Кім Чен Ин – мають постати перед судом “через нагляд за контрольованою державою системою звірств у нацистському стилі”.

З того часу обмеження на поширення коронавірусу в Північній Кореї посилили порушення прав людини, заявили слідчі Організації Об'єднаних Націй. Вони також говорять про додаткові обмеження на доступ до інформації, посилення охорони кордонів та цифрового спостереження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про День прав людини, який щорічно відзначатиметься в країні 10 грудня.

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